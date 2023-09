Voltaço embarca hoje para Manaus

Volta Redonda – O Voltaço treinou na manhã desta segunda-feira (13) no CT do Aero e embarca ainda nesta tarde para Manaus. O time encara no próximo sábado (16), às 18 horas, o Amazonas, no estádio Arena da Amazônia, pela terceira rodada do grupo C, da Série C, do Campeonato Brasileiro. Até a partida, o técnico Rogério Correia manterá a rotina de treinos em Manaus.

O time lidera o grupo com 4 pontos, seguido do Paysandu também com 4, Botafogo-PB com 3 e o Amazonas na lanterninha sem pontuar no quadrangular.

A vitória contra o Amazonas garante ao tricolor de aço mais três pontos na tabela. Empatando fora e vencendo os próximos jogos em casa, o time será um dos dois da chave a avançar para a Série B.

Novo treinador do Amazonas diz conhecer bem o Volta Redonda

O técnico Luizinho Vieira estreia no comando do Amazonas justamente na partida contra o Volta Redonda, no sábado (16). O treinador diz conhecer bem Voltaço, time que já derrotou por 2 a 1 no Rio Janeiro, quando ainda dirigia o Ypiranga. O que facilita criar estratégias de jogo e de marcação. Ele aposta em quebrar o jejum de vitórias do time no quadrangular, para cima do Volta Redonda. A vitória coloca o Onça-pintada na briga pela classificação. Até então o time é o lanterninha do grupo com nenhum ponto no quadrangular.

Duelo de artilheiros

Os dois artilheiros com mais gols na competição vão se enfrentar no sábado. Sassá do Amazonas com 14 gols e Ítalo do Voltaço com 11 gols. Com 14 gols, Sassá, até o momento é o melhor artilheiro, com uma marca que há 18 anos não era alcançada. Porém, nos últimos sete jogos marcou apenas um gol e nenhum nesse quadrangular.

Já Ítalo, conhece bem o Amazonas. Antes de ser contratado pelo Voltaço, ele foi artilheiro na edição passada da Série D do Brasileirão jogando pelo Onça-pintada, com 11 gols marcados.

Nesta edição da série C, jogando pelo Volta Redonda, ele já soma 11 gols e promete brigar pela artilharia na próxima partida contra Sassá. E avisa que já está chegando lá. No último jogo contra o Botafogo-PB ele marcou o primeiro gol do Tricolor de Aço.