Voltaço emite nota sobre negociação envolvendo Marrony: a maior da história do clube

Volta Redonda – A diretoria do Volta Redonda emitiu nota sobre as negociações envolvendo o jovem atacante Marrony, formado no clube da Cidade do Aço e vendido ao Vasco em 2015. Na época, o Voltaço ainda ficou com 30% dos direitos do atleta, mas em 2018 vendeu 10% para um empresário. Com isso, caso o Vasco realmente venda Marrony para o Atlético-MG, o Voltaço terá direito a um bom percentual, que pode chegar a um valor final de mais de R$ 3,5 milhões. A negociação é vista como ideal para o momento de crise financeira, que afeta todo o futebol nacional.

As negociações entre o Galo Mineiro e o Cruzmaltino seguem em andamento e Marrony teria sido até mesmo liberado dos treinamentos desta sexta-feira, dia 12. No acordo ventilado, os mineiros vão desembolsar R$ 20 milhões ficar com 80% dos direitos de Marrony. O Galo vai levar 50% que o Vasco detém, 20% do Volta Redonda e os outros 10% que foram negociados com o empresário. Com isso, o Vasco permanecerá com os 20% restantes.

Veja a bota oficial do Volta Redonda sobre o caso:

“A transferência do Marrony ao Vasco da Gama foi realizada no início de 2015. Na época, o clube carioca ficou com o atleta e a responsabilidade de repassar 30% de eventual venda futura ao Voltaço.

Há cerca de dois anos, em meados de 2018, houve uma cessão de créditos futuros que deixou o Volta Redonda com 20% dos valores de uma possível venda do atleta.

Vale reafirmar que toda a transação foi feita dentro da legalidade, tendo, inclusive, o aval de todos os poderes do Volta Redonda, com parecer favorável do Conselho Fiscal, que identificou a entrada dos recursos, e aprovadas por unanimidade pelo Conselhos Deliberativo, além de terem sido submetidas a auditoria externa.

Por fim, o clube, que acostumou a perder seus atletas sem qualquer compensação financeira, aguarda por um desfecho feliz na transação, que será a maior negociação de sua história”.