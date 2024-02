Voltaço empata com Bangu e continua sonhando com vaga na semifinal do Cariocão 2024

Volta Redonda – O Voltaço empatou em 1×1 com o Bangu, no Estádio de Moça Bonita, na noite de quarta-feira, (7), no Rio e continua sonhando com uma vaga entre os primeiros colocados na tabela de classificação do Cariocão.

O Jogo

O Bangu abriu o placar com apenas um minuto de bola rolando, quando João Victor cabeceou com precisão no meio da defesa do time da cidade do aço.

A equipe comandada por Felipe Loureiro partiu para cima do Bangu, aumentando a pressão e tentando o gol.

No segundo tempo o jogo ficou bem dinâmico com chances criadas por ambos os times. Aos 44, MV em bela jogada individual, invadiu a área e tocou na saída do goleiro do Bangu e empatou o jogo, que teve emoção até o fim.

Com o empate o Voltaço permanece na 9ª colocação com oito pontos e está a dois pontos do Madureira, quarto colocado e ultima equipe da zona de classificação para a fase final da competição.

O Esquadrão de Aço retorna a campo no sábado, (10),quando enfrentará o Flamengo, ás 16h, no Maracanã em jogo atrasado da terceira rodada.