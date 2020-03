Voltaço e Vasco empatam no Raulino de Oliveira

Matéria publicada em 8 de março de 2020, 18:07 horas

Volta Redonda – Voltaço e Vasco empataram em 0 a 0 na tarde deste domingo (08), no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da Taça Rio. Com o resultado o Volta Redonda segue em ser derrotado em casa e é o segundo colocado do grupo B, com quatro pontos. Já o cruzmaltino continua sem vencer, chegando a dois pontos na Taça Rio. O próximo compromisso do Gigante da Colina será na quinta-feira (12), diante do Goiás, às 21h30, em São Januário, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Enquanto o Volta Redonda tem a semana para descansar e treinar, pois só volta a campo na próxima segunda-feira, dia 16, contra o Madureira, em Conselheiro Galvão.

O jogo

Os primeiros 45 minutos de jogo foram de amplo domínio do Volta Redonda. Antes de cinco minutos, o Esquadrão de Aço já tinha criado duas chances de gol, com João Carlos e Bernardo. A primeira oportunidade do Vasco veio aos 8 minutos. Marrony foi lançado na esquerda e tentou o cruzamento fechado buscando Cano, mas a zaga afastou. Aos 12, Andrey deixou Marrony na boa. O camisa 7 invadiu a área e acabou desarmado. Na sobra, Marcos Júnior tocou para Cano, que ainda finalizou, mas estava impedido. Aos 23, Vinícius deu lindo passe para Pikachu, que arriscou o chute cruzado e mandou por cima.

A pressão tricolor continuou e, após a parada técnica, o gol do Voltaço por, duas vezes, parou na trave. Na primeira, João Carlos arriscou da entrada da área e carimbou o travessão de Fernando Miguel, que só ficou olhando. Na segunda, Oliveira cruzou pela direita e Bernardo, de primeira, mandou para o gol e a bola bateu na trave antes de sair pela linha de fundo.

O Cruzmaltino seguiu buscando o gol e aos 33, Vinícius fez boa tabela com Pikachu e mandou na área, mas a zaga cortou antes de Marcos Júnior conseguir o cabeceio. Aos 41, o Vasco chegou em contra-ataque e Raul deixou Pikachu em boa condição para finalizar. O lateral bateu forte e obrigou o goleiro Douglas Borges a fazer ótima defesa.

O segundo tempo começou igual o primeiro: com o Volta Redonda ameaçando o Vasco. Aos 3 minutos, Saulo Mineiro arriscou da entrada da área e a bola saiu por cima. Já o Gigante da Colina encontrou a primeira chance aos 12 minutos, em um chutaço de Andrey de fora da área. Três minutos depois, Marrony recebeu na cara do gol e tentou dribla o goleiro Douglas Borges, que conseguiu o corte. Vinícius ainda tentou na sobra, mas o zagueiro salvou em cima da linha. Aos 34, o gol quase saiu. O Vasco pressionou na base do abafa, a bola sobrou para Tiago Reis, que demorou a finalizar.

Apesar do susto, o Voltaço seguiu melhor e continuou pressionando o adversário. João Carlos, Pedrinho e Bernardo levaram perigo com chutes de fora da área.

Aos 39, Ribamar recebeu pela esquerda, encarou a marcação, invadiu a área e tentou o chute, mas mandou por cima do gol. Aos 44, Juninho fez jogada individual e tentou o chute, mas pegou muito embaixo da bola. Dois minutos depois, Marrony recebeu de Juninho na entrada da área e tentou o chute colocado, mas mandou por cima do gol. Pouco depois, Cano recebeu na entrada da área, girou e bateu na gaveta, mas o goleiro fez linda defesa mandando para escanteio.

No último minuto, Douglas Borges se esticou todo para espalmar um chute da intermediária e assegurar o 0 a 0 no placar.