Voltaço empata fora de casa e sai do Z4 da Série B

Araraquara (SP) – O Voltaço empatou em 0 a 0 com a Ferroviária, neste domingo (24), em Araraquara (SP), pela Série B do Brasileirão. Sem Gabriel Bahia, suspenso e em negociação com o Botafogo, o técnico Rogério Corrêa fez cinco alterações na equipe, em busca da primeira vitória fora de casa na competição. Gabriel Pinheiro e Bruno Barra retornaram à zaga. Matheus Lucas ganhou a posição de Ítalo no ataque. Jhonny substituiu Wellington Silva na lateral-direita. E o goleiro Jefferson Paulino barrou Jean Drosny.

E foi o novo camisa 33, estreante, o protagonista do primeiro tempo. Paulino fez cinco defesas milagrosas, em chutes de Carlão e Alencar, no começo e no fim da etapa inicial. O Voltaço demorou a incomodar, mas equilibrou a partida entre os 15 e os 30 minutos, e levou perigo em dois chutes de MV, para fora; e em um de Bruno Barra, defendido por Denis Júnior.

Na segunda etapa, as equipes caíram de rendimento. E o jogo só recuperou a intensidade aos 25 minutos, quando Fabrício Daniel foi expulso, deixando a Ferroviária com um a menos. Em superioridade numérica, o Volta Redonda partiu para o ataque. Teve diversas chances de sair do zero, com Sanchez, Matheus Lucas e Ítalo. Mas, apesar da enorme pressão, não conseguiu superar o goleiro adversário e passou em branco novamente.

O resultado deixou o Voltaço no 16° lugar da Série B, com 23 pontos, fora do Z4. O próximo compromisso será no próximo domingo (31), contra o Athletic, às 16h, no Raulino de Oliveira.