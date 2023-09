Voltaço encara o Paysandu hoje, em Belém do Pará, as 17h

Volta Redonda – O Volta Redonda encara o Paysandu neste domingo (3), às 17h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, o Cuzuru, em Belém do Pará. O time briga por uma das quatro vagas de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2024.

Esse será o primeiro dos seis jogos do Grupo C do Quadrangular. O técnico Rogério Corrêa entra em campo com o time formado por Jean Drosny, Wellington Silva, Matheus Santos, Marcão Costa, Sanchez, Bruno Barra, Paulinho, Júlio Cesar, Marquinho, Douglas Skilo e Italo Carvalho.

Já o Paysandu entra em campo com Matheus Nogueira, Edílson, Wanderson, Wellington Carvalho, Kevyn, Jacy Maranhão, João Vieira, Robinho, Nicolas Careca, Mário Sérgio e Vinicius Leite. O time é comandado pelo técnico Hélio dos Anjos.