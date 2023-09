Voltaço encara o primeiro desafio que pode levar time à Série B após 25 anos

Volta Redonda – O Volta Redonda joga contra o Paysandu neste domingo (3) na briga por uma das quatro vagas de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Será o primeiro dos seis jogos do Grupo C do Quadrangular. A partida acontece às 19h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, o Cuzuru, em Belém do Pará. E torcida do Paysandu promete lotar as arquibancadas. O Paysandu se apega a um bom retrospecto para vencer o Volta Redonda-RJ. Desde que a Terceirona passou a adotar esse formato na fase final, o Papão ainda não perdeu em estreias que ocorreram em Belém.

O Paysandu terminou em 7º na primeira rodada e foi derrotado pelo Esquadrão de Aço, por 3 a 0, no Raulino de Oliveira. Agora, em partida pela primeira rodada do quadrangular final da Série C, o Voltaço enfrenta o adversário fora de casa. Pensando nisso, o time viajou para Belém do Pará antecipadamente, para poder se preparar melhor para o jogo.

O diretor de Futebol do Volta Redonda FC, ex-jogador Zada, falou ao DIÁRIO DO VALE sobre as expectativas para a partida e os desafios de uma viagem para Belém do Pará.

“A expectativa é enorme, estamos desde o ano passado buscando esse acesso e conseguimos nos classificar de uma forma até melhor que no ano anterior. Contamos que a divulgação do nosso trabalho e nossa seriedade possa levar o torcedor a nos incentivar e prestigiar nossas partidas, pois sempre faz muita diferença todo o apoio da torcida, até mesmo no dia a dia”, concluiu Zada.

Jogos em casa e venda de ingressos

O Volta Redonda está realizando uma promoção de ingressos para os três jogos do quadrangular final que serão disputados no Raulino de Oliveira. A torcida poderá adquirir um passaporte no valor de R$ 30,00 com os ingressos para a 2ª, 4ª e 6ª rodada, contra Botafogo-PB, Amazonas e Paysandu, respectivamente. As vendas seguem até o dia do jogo.

Quem não quiser comprar o passaporte com os três ingressos, poderá adquirir a entrada avulsa no dia da partida pelo valor de R$ 20,00. O passaporte promocional já está sendo comercializado nos seguintes pontos de venda antecipada: Loteria Meia-Meia, no bairro Aterrado, Supermercado Empório Brasil, no bairro Retiro, e nas Drogarias Povão, na Vila Santa Cecília e na Amaral Peixoto.

Confira os jogos do Volta Redonda:

1ª RODADA

03/09 (domingo):

– Paysandu x Volta Redonda

– 19h

– Estádio da Curuzu

2ª RODADA

10/09 (domingo):

– Volta Redonda x Botafogo-PB

– 19h

– Estádio Raulino de Oliveira

3ª RODADA

16/09 (sábado):

– Amazonas x Volta Redonda

– 18h

– Arena da Amazônia

4ª RODADA

23/09 (sábado):

– Volta Redonda x Amazonas

– 19h

– Estádio Raulino de Oliveira

5ª RODADA

30/09 (sábado):

– Botafogo-PB x Volta Redonda

– 19h

– Estádio Almeidão

6ª RODADA

07/10 (sábado):

– Volta Redonda x Paysandu

– 18h

– Estádio Raulino de Oliveira