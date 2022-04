Voltaço encara o São José no sábado pela Série C

Matéria publicada em 15 de abril de 2022, 17:20 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda visita o São José-RS neste sábado, às 11h, no estádio Passo d’Areia, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Vindo de um empate na estreia, o comandante Rogério Corrêa fala sobre a dificuldade do confronto, mas destaca que, mesmo fora de casa, o Voltaço precisa entrar em campo para buscar os três pontos.

É um confronto que será muito complicado. Sempre muito difícil jogar fora de casa, ainda mais lá que tem um complicador a mais pelo fato de ser um gramado que não estamos acostumados a jogar e também pelas dimensões do campo que são um pouco menores das quais estamos acostumados. Porém, a equipe está bem, fez uma grande semana de treinamentos e também fizemos boas observações sobre o nosso adversário. Estão, estamos indo muito confiantes para que possamos conquistar um bom resultado. E é óbvio que vamos jogar para vencer, porque, com a mudança do regulamento nesta Série C, precisamos muito desta vitória fora de casa – projetou.

Falando em novidades para este confronto, o atacante Igor Bolt, apresentado como reforço esta semana, está relacionado para a partida e poderá fazer a sua estreia com a camisa tricolor.