Voltaço encerra a Pré-temporada RT Multiserv vencendo amistoso com a Portuguesa-SP

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2022, 14:04 horas

Partida foi realizada durante evento em comemoração aos 50 anos do estádio Canindé

São Paulo- Encerrando a Pré-temporada RT Multiserv, o Volta Redonda venceu por 1 a 0 a Portuguesa-SP na noite de sábado, dia 15, em amistoso realizado no estádio do Canindé, durante evento que comemorou os 50 anos do estádio. MV marcou o gol da vitória tricolor.

Agora, o Esquadrão de Aço retorna para Volta Redonda, onde terminará a sua preparação para a estreia no Campeonato Carioca, marcada para o dia 26, às 19h, no Raulino de Oliveira, diante do Vasco da Gama.

O Volta Redonda entrou em campo com a seguinte equipe: Vinícius Dias (Luiz Felipe); Iury (Júlio Amorim), Daivison, Dilsinho e Luiz Paulo (Ailton); Muniz (Pedro Thomaz), Bruno Gallo (Grasson) e Caio Vitor (Filipe); Pedrinho (Renato), MV (Natan) e João Vitor (Lelê- João Paulo).