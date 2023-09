Voltaço enfrenta Amazonas em busca de três pontos

Volta Redonda – Líder de sua chave com quatro pontos, após um empate fora de casa e uma vitória no Raulino, o Voltaço enfrenta o Amazonas, neste sábado (16), às 18h, na Arena da Amazônia, em Manaus. O problema é que a “Onça” – apelido que a torcida deu ao Amazonas – vem de duas derrotas no quadrangular e precisa desesperadamente de pontos conquistados em seu ‘habitat natural’ na partida para se manter viva no quadrangular. E que ninguém pense que o time do Amazonas é fraco: no dia do aniversário de emancipação de Volta Redonda, quando foi derrotado por 5 a 1 no Raulino, esse mesmo time era líder absoluto da Série C.

O Voltaço, nesse “primeiro turno” do quadrangular, que termina com os jogos deste fim de semana, teve dois compromissos fora e um em casa. Em uma das visitas, o Tricolor de Aço arranjou um precioso ponto ao empatar em 1 a 1 com o Paysandu, em Belém.

Na partida do Raulino, contra o Botafogo-PB, o time fez seu “dever de casa” e ganhou por 2 a 1. A segunda partida fora é esta contra o Amazonas. Enquanto isso, o Amazonas estreou perdendo fora de casa para o Botafogo-PB e na rodada seguinte foi novamente derrotado, desta vez em casa, pelo Paysandu.

Resultados possíveis

A vitória sobre o Amazonas seria uma conquista preciosa para o Voltaço, que se manteria na liderança por pontos após a terceira rodada e iniciaria a sequência de jogos de volta – com duas partidas em casa – em posição confortável.

Um empate deixaria o Voltaço com cinco pontos, e, caso haja vencedor no jogo entre Paysandu e Botafogo-PB, este tomaria a ponta do quadrangular, deixando o Voltaço na vice-liderança.

Uma derrota deixa o Voltaço dependendo do resultado do outro jogo do grupo. As possibilidades vão do terceiro lugar à vice-liderança.

Desfalques

O zagueiro Daniel Felipe se recupera de uma cirurgia no joelho; o zagueiro Michel se recupera de uma entorse no tornozelo e o volante Henrique Silva com dores na panturrilha.

Já o meia Caio Vitor cumpre suspensão, após ser expulso na última rodada.