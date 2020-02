Voltaço enfrenta Boavista em busca de uma vaga na final da Taça Guanabara

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2020, 09:58 horas

Esquadrão de Aço precisa de uma vitória para avançar para a decisão

Volta Redonda- Volta Redonda e Boavista fazem a semifinal da Taça Guanabara hoje (16), às 16h, no estádio Elcyr Resende. Para se classificar para a decisão contra o Flamengo, o Esquadrão de Aço precisa vencer a sua partida, uma vez que os donos da casa entram em campo com a vantagem do empate.

Por isso, o comandante Luizinho Vieira destaca a importância de a equipe entrar concentrada, já que qualquer erro pode ser fatal.

– O Boavista tem um time muito forte, principalmente do meio-campo para frente, com jogadores rápidos, habilidosos e que sabem aproveitar muito bem os espaços que deixarmos. Eles têm a vantagem do empate, mas não acredito que deixarão de jogar para segurar o resultado. Da mesma forma que o nosso time não deve abandonar o nosso estilo para buscar o gol de qualquer maneira. Será uma partida complicada, de paciência e que, com certeza, será decidida nos detalhes – projetou.

Para o confronto, o único desfalque da equipe será o atacante João Carlos, que recebeu cartão vermelho na última rodada da primeira fase e precisará cumprir suspensão automática. As opções que o técnico Luizinho Vieira têm para substituir o atacante são Saulo Mineiro, João Vitor e Douglas Lima.

– Infelizmente, não poderemos contar com o João Carlos para esta decisão, mas o nosso elenco é muito forte e temos jogadores que podem substituí-lo a altura, mantendo o nosso padrão de jogo. Estudamos muito o Boavista, trabalhamos a estratégia de jogo que analisamos ser a melhor e estamos muito confiantes que poderemos fazer uma grande partida e voltar com a classificação – destacou o comandante, que ainda mandou um recado para a torcida.

– Será uma partida muito complicada e o apoio da nossa torcida é fundamental. Quem for ao estádio, cante e jogue junto com o time os 90 minutos. Quem não conseguir estar presente fisicamente, torça de onde estiver, porque podem ter certeza que o apoio de vocês também chegará ao time e nos dará força para buscar a vitória. Vamos juntos buscar a classificação – completou.