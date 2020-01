Voltaço enfrenta Galvez-AC em confronto direto pela classificação

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 10:06 horas

Porto Feliz – O Volta Redonda chega a última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior dependendo só de si para seguir na competição. Uma vitória simples diante do Galvez-AC nesta quinta-feira, dia 9, às 13h, no estádio Ernesto Rocco, classifica o Esquadrão de Aço para a segunda fase da Copinha, independentemente do resultado da outra partida da chave.

Por isso, o comandante Neto Colucci pede foco total para os seus atletas durante os 90 minutos, uma vez que qualquer erro pode valer a classificação.

-Em um grupo tão equilibrado como o nosso, qualquer descuido pode custar a partida. Foi o que aconteceu diante do Desportivo, quando, por alguns momentos de falta de atenção, acabamos tomando gols que não podíamos. Fica a lição de que não podemos desligar da partida nenhum minuto. Teremos uma decisão pela frente contra o Galvez, um time forte, de muita qualidade e que também precisa vencer para se classificar. Será um confronto difícil e precisaremos de foco total para colocar em prática o nosso jogo e sair de campo com a classificação – destacou.

O grupo 8 chega na última rodada totalmente embolado, com os quatro times somando três pontos ganhos. América-MG e Desportivo Brasil, com dois gols de saldo, dividem a liderança.