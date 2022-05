Voltaço enfrenta o ABC-RN neste domingo pela Série C

Matéria publicada em 7 de maio de 2022, 20:43 horas

Partida será às 17h, no estádio Frasqueirão

Volta Redonda- Após fazer o dever de casa e conquistar duas vitórias seguidas no Raulino de Oliveira pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda irá até Natal-RN enfrentar o ABC neste domingo, dia 8, às 17h, no estádio Frasqueirão.

O comandante do Esquadrão de Aço Rogério Corrêa projetou um duelo equilibrado e muito difícil, mas destacou que o Voltaço entrará em campo para buscar os três pontos que o mantém na zona de classificação para a próxima fase.

-Estamos vivendo um bom momento, depois de três vitórias consecutivas, mas sabemos que iremos jogar fora de casa, contra uma equipe qualificada e que também está no G8. Então, teremos uma dificuldade muito grande, porém, vamos bem para lá, para que possamos conseguir os três pontos, que o nosso foco principal é voltar com a vitória que nos sustenta no G4. Para a gente é muito importante nos mantermos nas primeiras posições, ganhando cada vez mais gordura para que, no final, estejamos na zona de classificação para a próxima fase – destacou o técnico tricolor, que ainda analisou a evolução que a equipe está tendo após cinco jogos no seu comando.

-A evolução é notória e ela ia demorar mesmo. Claro que não chegamos ainda no nosso ápice, na fase boa, mas estamos melhorando e temos muito a evoluir ainda, tanto na parte tática como na técnica e no desenvolver de jogo, mas só com o ritmo de jogo que a evolução irá vir. Confiamos muito que iremos conseguir fazer um grande jogo lá em Natal para conseguirmos estes três pontos que serão muito valiosos para os nossos objetivos – afirmou.