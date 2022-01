Voltaço enfrenta o Atlético-GO terça-feira, na estreia da Copinha 2022

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2022, 16:15 horas

Partida será às 15h15, no estádio Pedro Benedetti

Volta Redonda- O sub-20 do Volta Redonda estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira, dia 4. Pela frente, os Garotos de Aço terão o Atlético-GO, às 15h15, no estádio Pedro Benedetti, em Mauá-SP.

A delegação tricolor chegou à sua cidade-sede na tarde de domingo e realizou o seu último treino antes da partida nesta segunda-feira. Após a atividade, o comandante Marco Aurélio falou sobre como foi a preparação para a competição e a expectativa para a estreia.

Tivemos uma preparação bem intensa, com uma carga bem elevada, para conseguirmos implementar todo o modelo de jogo e o que pensamos para a Copinha deste ano. Sabemos que logo na estreia iremos enfrentar uma equipe muito forte, de Campeonato Brasileiro de Série A, mas estamos preparados para fazer um grande jogo, ter uma boa estreia e ganhar confiança para o restante da competição – destacou.

O Esquadrão de Aço está no grupo 27 e, além do Atlético-GO, irá enfrentar o Mauá-SP, dia 7, às 13h, e o Mauense-SP, dia 10, às 13h, ambos no estádio Pedro Benedetti.

Confira abaixo a lista dos relacionados, separados por posição e com a data de nascimento de cada atleta.

Goleiros

Gustavo – 22/04/2002

San – 01/12/2003

Honorato – 04/04/2002

Laterais

Moreno – 16/06/2003

Bahia – 18/01/2004

Madruga – 27/08/2002

Zagueiros

Taylor – 06/01/2002

Vinícius – 30/10/2003

Pablo – 06/08/2002

Hugo – 09/07/2004

Isaías – 21/03/2003

Meio-campo

Evertton – 28/02/2003

Ramon – 14/08/2003

Gregorio – 25/03/2002

Gilmar – 07/04/2003

Juninho – 29/08/2002

Lucas Mattoso – 27/02/2002

Pedro Lemos – 25/02/2002

Robinho – 07/08/2002

Atacantes

Juan – 01/03/2002

Léo Melo – 21/02/2001

Wesley – 14/02/2001

Kauan – 31/03/2003

João Paulo – 29/11/2002

Kauã Alves – 22/05/2003

Técnico: Marco Aurélio