Voltaço enfrenta o Bangu em Moça Bonita na quarta-feira

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2022, 16:06 horas

Partida será a primeira de uma sequência de dois jogos fora de casa nesta semana

Volta Redonda- O Volta Redonda enfrenta o Bangu nesta quarta-feira, dia 2, às 15h30, no estádio de Moca Bonita. Esta será a primeira partida de uma sequência de dois jogos que o Esquadrão de Aço fará fora de casa nesta semana pelo Campeonato Carioca.

Com apenas um ponto conquistado nas duas rodada em que foi mandante, o comandante do Voltaço Neto Colucci afirma que equipe precisa entrar em campo para buscar a vitória e se aproximar das primeiras posições na tabela.

-Apesar de termos feito um segundo jogo com uma postura melhor do que o primeiro, até porque a estreia temos que descartar, já que cometemos todos os erros que pensávamos em cometer o ano todo, ainda cometemos alguns erros, mas tivemos uma atitude, uma postura bem melhor. Agora vamos para duas partidas fora de casa e precisamos da vitória. Respeitamos os adversários, sabemos da qualidade do Bangu e do Boavista, mas a nossa intenção é buscar estes seis pontos. Vamos entrar em campo estruturados para buscar os três pontos e começar a nossa subida rumo ao topo. Isso é o que interessa para a gente – destacou.

Encerrando a preparação para o confronto, o Volta Redonda treinou no CT Oscar Cardoso na manhã desta terça-feira. O técnico Neto Colucci comandou um treinamento tático, acertando os últimos detalhes para a partida.

Após o almoço, o elenco tricolor seguiu para o Rio de Janeiro, onde ficará concentrada para o jogo.

Campeonato Carioca 2022 – 3° rodada

Bangu x Volta Redonda

( 02/02/2022 – estádio de Moça Bonita – 15h30)

Provável escalação: Luiz Felipe; Júlio Amorim, Dilsinho, Grasson e Luiz Paulo; Muniz (Pedro Thomaz), Tinga e Caio Vitor; Pedrinho, MV e Lelê (Hugo Cabral). Técnico: Neto Colucci.