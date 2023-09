Voltaço enfrenta o Batafogo-PB logo mais no Raulino

Volta Redonda – O Voltaço enfrenta o Botafogo-PB pela segunda rodada do grupo C da Série C. A partida acontece às 19 horas, deste domingo (10), no Estádio Raulino de Oliveira. As bilheterias estarão abertas a partir das 15 horas, para a venda dos últimos ingressos, que estão com valores populares a partir de R$ 10.

As torcidas do Tricolor de Aço pretendem lotar o estádio em apoio ao time que, tem chances reais de subir para a série B do Brasileirão, e ficar entre os melhores 40 times do país, após 25 anos fora da elite nacional. Uma fã fest está marcada a partir das 15 horas no entorno do Raulino.

Na tarde de sábado (9) amantes e torcedores do Esquadão de Aço realizaram uma carreata, com recursos próprios, pelas ruas da cidade convocando a população para a torcida do time.

Dos 10 jogos disputados no Raulino, pela primeira fase da Série C, O Volta Redonda venceu sete, empatou dois e perdeu apenas um, para o Pouso Alegre -MG, justamente na estreia da competição no dia 2 de maio. De lá pra cá o time encontrou o caminho da vitória, como o 5 X 1 diante do Amazonas, no dia 17 de julho. Prova que jogar em casa para o Voltaço é muito importante, com o apoio da torcida e sem o estresse da viagem que mexe com o psicológico e até mesmo com o desempenho físico de atletas.

No último jogo, o Volta Redonda empatou com o Paysandu em Belém do Pará, com 1 a 1 no placar. A partida contra o Botafogo-PB representa uma chance de o Tricolor de Aço chegar aos 4 pontos no Grupo C da segunda fase do Brasileirão. Que representam uma oportunidade de dividir a ponta da tabela com o Paysandu, de Belém (PA). O Amazonas, adversário do time paraense, foi derrotado pelo Botafogo e uma vitória lhe daria os primeiros três pontos na competição. Uma vitória do “Papão” – apelido do Paysandu – o levaria a quatro pontos. Um empate deixaria o time paraense com dois pontos e o amazonense com um.