Voltaço enfrenta o Boavista de olho na semifinal da Taça Guanabara

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 11:54 horas



Bacaxá – O Volta Redonda enfrenta o Boavista neste sábado, dia 8, às 18h, no Elcyr Resende, buscando confirmar a sua classificação para a semifinal da Taça Guanabara. Com 12 pontos ganhos, o Esquadrão de Aço lidera o grupo B e precisa de uma vitória simples para se garantir na próxima fase, independentemente dos demais resultados da rodada.

Caso empate ou perca a partida, o Tricolor terá que torcer por um tropeço de Fluminense, vice-líder da chave e que enfrenta o Botafogo no Engenhão, ou do Madureira, terceiro colocado e que pega o Flamengo no Maracanã.

O jogo deste sábado irá marcar o confronto das duas melhores campanhas da competição e do melhor ataque, que é o do Voltaço, contra a melhor defesa, que é da equipe de Saquarema. Por isso, o comandante Luizinho Vieira destaca a importância de uma partida sem erros e mantendo o nível de atuação das últimas rodadas.

“Será o confronto de dois times que estão brigando pela vaga na semifinal e precisam da vitória para não depender dos outros resultados da rodada. Com certeza será um jogo muito disputado, perigoso e que irá exigir foco total de todos os atletas. Independentemente se jogarmos dentro ou fora de casa, precisamos manter o nosso padrão tático, a nossa forma de jogar, buscando manter a posse de bola e o controle da partida, e brigando pela vitória até o último minuto de partida”, destacou o comandante.

O Volta Redonda lidera o grupo B com 12 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que leva a pior nos critérios de desempate. Em terceiro vem o Madureira, com dez pontos, seguido pelo Vasco e Macaé, respectivamente, que somam quatro pontos, e pelo Resende, com dois pontos.