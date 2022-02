Voltaço enfrenta o Boavista fora de casa

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2022, 15:25 horas

Partida será no sábado, dia 5, às 16h, no estádio Elcyr Resende

Volta Redonda- Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca, o Volta Redonda enfrenta o Boavista neste sábado, dia 5, às 16h, no estádio Elcyr Resende.

Em busca da sua primeira vitória na competição, o comandante Neto Colucci destaca a importância de a equipe manter a concentração durante toda a partida, evitando cometer erros que podem resultar em gol do adversário.

– Todo jogo tem o seu grau de importância. O próximo é sempre o mais importante, porque o que passou, não conseguimos recuperar os pontos que perdemos e é neste jogo que precisamos buscar a vitória para melhorarmos a nossa colocação na tabela. Para isso, precisamos manter o nível de concentração até o final, não perder o foco e a concentração. Em um descuido levamos o gol na reta final diante do Bangu, depois do acréscimo dado pelo árbitro do jogo, e ficou esta sensação ruim. Então, para não sentirmos isso de novo, é preciso manter o nível de concentração até o final – destacou Neto.

Encerrando a preparação, o Voltaço fez um treinamento na manhã desta sexta-feira, dia 4, no CT Oscar Cardoso. Após o almoço, a delegação tricolor seguirá para Bacaxá, onde ficará concentrada para o confronto.

Alteração

A FFerj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) alterou a data do confronto entre Volta Redonda e Resende, que estava marcado para quarta-feira, dia 9. O clássico do Sul Fluminense será disputado agora no dia 2 de março, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Com isso, após a partida diante do Boavista, o Esquadrão de Aço irá enfrentar o Madureira, sábado, dia 12, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira.