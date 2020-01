Voltaço enfrenta o Desportivo Brasil-SP de olho na classificação antecipada

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2020, 16:50 horas

Volta Redonda – Após estrear com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Volta Redonda se prepara para o segundo desafio na competição. Nesta segunda-feira, dia 6, às 13h, novamente no estádio Ernesto Rocco, o Esquadrão de Aço irá enfrentar o Desportivo Brasil-SP, em uma partida que poderá garantir a classificação antecipada para a próxima fase.

Isso porque, caso vença o confronto e a outra partida do grupo termine empatada ou com a vitória do Galvez-AC, o Voltaço chegará na última rodada com, pelo menos, a segunda posição da chave assegurada. “Temos a consciência que não jogamos o nosso melhor futebol diante do América-MG, porque estreia é sempre complicado, mas a equipe competiu bem, brigou bastante, cumpriu taticamente o que pedimos e, o mais importante, saiu com o resultado positivo, que é o que importa. Teremos pela frente o Desportivo Brasil que, na minha avaliação, apresentou o melhor futebol do grupo nesta primeira rodada, com uma equipe muito forte fisicamente e com um volume de jogo muito alto. Eles vão entrar pressionados, precisando da vitória, mas também precisamos dos três pontos para encaminhar a nossa classificação. Com certeza será um grande jogo”, destacou o comandante tricolor Neto Colucci.

– Muito bom para um atacante estrear na competição marcando um gol e ajudando a equipe a sair com a vitória. Foi uma partida difícil, ainda mais pelo nervosismo da estreia, mas conseguimos controlar muito bem e impor o nosso ritmo de jogo. Agora é continuarmos com os pés no chão e focados, porque teremos mais um grande desafio pela frente. O Desportivo Brasil tem uma grande equipe, estamos cientes das grandes dificuldades que teremos pela frente, mas o nosso grupo é muito forte e irá brigar por mais esta vitória, que poderá garantir a nossa classificação antecipada para a próxima fase – ressaltou o prata da casa tricolor.

O Volta Redonda divide a liderança do grupo com o Galvez-AC, já que as duas equipes venceram pelo placar de 1 a 0 na estreia. América-MG e Desportivo-Brasil completam a classificação da chave com nenhum ponto conquistado.