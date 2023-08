Voltaço enfrenta o Figueirense de olho na classificação

Volta Redonda – O Voltaço encara o Figueirense pela penúltima rodada da primeira fase da Série C, no domingo (20), às 19h, no Raulino de Oliveira. Com a esperança de já se classificar em casa, o Volta Redonda busca a vitória decisiva neste jogo.

Na próxima fase serão oito equipes divididas em dois grupos de quatro times, com seis jogos dentro de cada grupo. Após os jogos, os dois primeiros de cada grupo sobem pra Série B, ou seja, quatro times.

O Esquadrão de Aço conta com reforço para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda anunciou nesta semana a contratação do Raphinha, eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Baiano.

Figueirense terá desfalques para a partida

O time de Florianópolis possui dúvidas para a partida. O técnico do Figueira, Paulo Baier, terá dois desfalques para o confronto. O volante Peixoto foi expulso no jogo contra o São José e o atacante Guilherme Pato recebeu o terceiro cartão amarelo, também estando suspenso. Além dos dois jogadores, o goleiro Wilson não participou do último treino devido à dores nos ombros e ainda está sendo avaliado.