Voltaço enfrenta o Flamengo pela semifinal da Taça Rio sub-20

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 14:25 horas

Vassouras – Em busca de uma vaga na decisão da Taça Rio sub-20, o Volta Redonda enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira (18), às 15h, no CT Carvalheira, em Vassouras. Por ter feito a melhor campanha na fase de grupos, o Esquadrão de Aço entra em campo com a vantagem do empate.

O comandante Marco Aurélio destacou o espírito guerreiro que a equipe vem mostrando até aqui e acredita que o Voltaço chega forte para a semifinal.

– Temos um grupo que está colhendo o que plantou. Com muita dedicação, trabalho e comprometimento, estamos fazendo um grande campeonato até aqui e queremos mais. Teremos pela frente um grande desafio, contra o Flamengo, que tem uma base muito forte, mas, com todo respeito ao adversário, vamos em busca da vitória e da classificação. Estes garotos merecem demais esta vaga na final e tenho certeza que chegamos com totais condições de brigar por ela até o último minuto de partida – destacou.