Voltaço enfrenta o Internacional pela segunda fase da Copinha

Volta Redonda – Sem muito tempo para descansar. 48 horas depois de se classificar para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Volta Redonda já entrará em campo novamente neste sábado, dia 11, às 13h45, em Santa Bárbara d’Oeste. Pela frente, o Internacional-RS, em um mata-mata que vale vaga na terceira fase da Copinha.

Ciente do desafio que é enfrentar um grande clube do futebol brasileiro e que está na Série A, o comandante Neto Colucci está confiante que a sua equipe tem totais condições de competir de igual para igual, fazendo um bom jogo e brigando pela classificação.

Primeiramente, gostaria de parabenizar os atletas e a comissão técnica pela classificação. O Volta Redonda fez boas partidas na primeira fase, até mesmo na derrota para o Desportivo Brasil. Estamos no caminho certo para fazer um grande confronto com o Internacional. Eles avançaram em primeiro do grupo, tem muita qualidade e força, mas acredito na nossa equipe e vamos para Santa Bárbara d’Oeste para fazer um grande jogo e dar orgulho para a família Voltaço – destacou.

Um dos protagonistas da vitória diante do Galvez, marcando o segundo gol da partida, o meia Gregório também falou sobre o próximo desafio tricolor na competição e reafirmou o discurso de Neto Colucci, de que o Voltaço entra para buscar a vitória até o último minuto.

Será o nosso maior desafio até aqui na Copinha. Acredito que podemos fazer novamente um bom jogo na competição. Respeitamos a equipe do Internacional, que tem tradição e é muito forte, mas temos condições de avançar para a terceira fase – ressaltou.