Voltaço enfrenta o Mirassol em confronto direto pelo acesso na Série C

Matéria publicada em 3 de setembro de 2022, 11:35 horas

Partida será neste domingo, dia 4, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira

Vindo de uma grande vitória na rodada passada, o Volta Redonda terá mais um confronto direto na busca pelo acesso na Série C. Neste domingo, dia 4, às 19h, o Esquadrão de Aço recebe o Mirassol-SP no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela terceira rodada da segunda fase da competição.

A diferença entre as equipes no grupo B é de apenas um ponto. O Volta Redonda está na terceira posição, com três pontos, com a mesma pontuação do Botafogo-SP, que tem um saldo melhor. O Mirassol-SP lidera a chave com quatro pontos.

– Um jogo difícil, complicado, contra uma equipe qualificada e que é uma das favoritas para subir. Já jogamos contra eles, tivemos uma grande vitória dentro de casa e, com o apoio da nossa torcida, fazer um outro grande jogo para conquistar os três pontos, nos mantendo vivos na busca pelo acesso – ressaltou o comandante tricolor, Rogério Corrêa, que ainda destacou a importância do Voltaço fazer um jogo sem erros.

– Muito concentrados, dedicados na parte tática, fazendo o melhor individualmente para que o coletivo sobressaia. Sabemos que é uma equipe muito qualificada, que não podemos dar espaço e precisamos aproveitar as chances que nos forem dadas. É entrar em campo com este pensamento de erro zero para fazer um grande jogo e sair com a vitória – projetou.

Para este confronto, o Volta Redonda não tem nenhum jogador suspenso e o único desfalque será o meio-campo Mauro Gabriel, que se recupera de uma entorse no joelho esquerdo.

Fan FesTAÇO

O Volta Redonda FC, com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, irá realizar um evento de pré-jogo neste domingo, dia 4, a partir das 15h, na rua 558, ao lado do estádio Raulino de Oliveira. O Fan FesTAÇO terá espaço kids, música ao vivo, food truck, beer truck, sorteio de brindes e entrega de gratuidades para crianças até 12 anos. A entrada no evento será gratuita.

Na sequência da festa, o Esquadrão de Aço irá enfrentar o Mirassol-SP, às 19h, pela terceira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Além do pré-jogo, a diretoria tricolor manteve o pacote promocional de ingressos. Agora, são duas entradas por R$ 30. O ingresso avulso está sendo vendido a R$ 20.

Confira os pontos de venda:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– apenas no domingo, dia 4, a partir das 16h.

Gratuidades

As gratuidades serão distribuídas neste domingo, dia 4, a partir das 16h, nas bilheterias do estádio Raulino de Oliveira.