Voltaço enfrenta o Operário daqui a pouco no Raulino

Volta Redonda – O Volta Redonda enfrenta a equipe do Operário, líder da Série C, pelo Brasileirão neste sábado (12). O confronto pela 17ª rodada acontece às 19h, no estádio Raulino de Oliveira. O Voltaço está em quinto lugar com uma diferença de apenas três pontos do líder.

O técnico Rogério Corrêa terá quase todos os atletas à disposição. De fora, estão o zagueiro Daniel Felipe e o lateral-direito Wellington Silva, que se recuperam de lesão, além do meia Caio Vitor, suspenso por ter levado cartão vermelho na última rodada. Após cumprir suspensão, o meia Júlio César volta a ficar disponível para a partida.