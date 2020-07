Voltaço enfrenta o Vasco em jogo-treino no sábado

Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 14:14 horas

Partida será às 10h30, no campo do São Cristóvão

Volta Redonda – Seguindo a preparação para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda irá realizar um jogo-treino contra o Vasco da Gama neste sábado, dia 1, às 10h30, no campo do São Cristóvão.

Este será o terceiro jogo-treino da intertemporada do Esquadrão de Aço. Até o momento, o Voltaço venceu o Macaé, por 2 a 0, e o Porto Real, por 4 a 0.

– Estamos vindo em uma pegada muito forte, focando na parte física e aproveitando para aprimorar alguns conceitos táticos, principalmente nesta semana. Os jogos-treinos são muito importantes durante a intertemporada, ainda mais sendo contra uma grande equipe como o Vasco. Com certeza irá agregar muito na nossa preparação para que possamos chegar muito bem na estreia da Série C – destacou o lateral-direito Oliveira.

O Voltaço estreia na Série C do Campeonato Brasileiro contra o Boa Esporte-MG. A partida está marcada para o dia 10 de agosto, às 18h, no estádio do Melão.