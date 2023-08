Voltaço entra em campo contra o Aparecidense daqui a pouco

Goiás – O Volta Redonda enfrenta o Aparecidense, em Aparecida de Goiânia neste sábado (26), no Estádio Aníbal Toledo, às 16h, pela 19ª rodada da Série C. O time busca uma posição entre os quatro primeiros da primeira fase, colocação que fornece a vantagem de disputar os dois últimos jogos do quadrangular em casa e diante da torcida no Estádio Raulino de Oliveira.

O time de Goiás não tem chance de classificação, mas corre o risco de rebaixamento e promete endurecer o jogo.

O Volta Redonda deve entrar em campo com o time: Jean Drosny, Raphinha, Marcão, Matheus Santos e Sanchez; Bruno Barra, Robinho e Caio Vitor; Douglas Skilo, Marquinhos e Ítalo.