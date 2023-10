Voltaço entra em campo contra o Paysandu daqui a pouco

Volta Redonda – O Volta Redonda enfrenta o Paysandu, neste sábado (7), no Estádio Raulino de Oliveira, às 18h, pela 6ª rodada do Quadrangular Final da Série C. A partida vale o acesso à Série B de 2024. Sem atletas suspensos, o técnico Rogério Corrêa terá força máxima para tentar colocar o Voltaço na segunda divisão nacional após 25 anos.

Para conquistar o acesso, o Volta Redonda precisa vencer o Paysandu por dois gols de diferença. Em caso de vitória por 1 gol de diferença, o Tricolor de Aço precisará de uma vitória do Botafogo-PB sobre o Amazonas.