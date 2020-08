Voltaço estreia na Série C contra o Boa Esporte-MG

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 08:29 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda estreia na Série C nesta segunda-feira, dia 10, às 18h. Pela frente, o Esquadrão de Aço irá enfrentar o Boa Esporte-MG no estádio do Melão, em Varginha. Já na cidade mineira, o Voltaço treinou na tarde deste domingo no Loc Sports Society.

O comandante Luizinho Vieira destacou a evolução da equipe durante a intertemporada e afirmou que o time chega preparado para buscar a vitória.

“A Série C é uma competição muito importante para o clube e para todos aqui. Estamos vindo de uma campanha no Estadual muito boa e fizemos uma preparação consistente, o que nos deixa confiantes em fazer uma boa partida diante do Boa Esporte. Mesmo jogando fora de casa, precisamos manter o nosso estilo de jogo, que começamos a trabalhar lá em novembro, brigando sempre pela posse de bola e buscando a vitória durante os 90 minutos”, destacou.

O Esquadrão de Aço chega na competição nacional mantendo a base da equipe que disputou o Campeonato Carioca deste ano. Dos 11 atletas que foram titulares durante o Estadual, nove permanecem na equipe. Entre eles o goleiro Douglas Borges, eleito melhor goleio do Estadual, o capitão Heitor e o atacante João Carlos, artilheiro e melhor centroavante do Carioca.

Além da permanência de peças importantes, o Voltaço contratou quatro reforços para a competição: Erick Flores e Luciano Naninho para o meio-campo; e Daniel Ribeiro e Emerson Carioca para o ataque.