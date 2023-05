Voltaço estreia na Série C contra o Pouso Alegre às 19 horas

Matéria publicada em 2 de maio de 2023, 18:36 horas

Volta Redonda – O Voltaço entra em campo no Raulino de Oliveira às 19 horas desta terça-feira (2) para estrear na série C do Brasileirão. Para contar com o apoio do torcedor após a boa campanha no Campeonato Carioca, o Volta Redonda está fazendo uma promoção nos ingressos para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, que será na próxima terça-feira (02), contra o Pouso Alegre, às 19h, no Raulino de Oliveira.

A entrada para arquibancada e cadeira terá o mesmo valor: R$40,00 inteira e R$20,00 meia. Porém, o torcedor que comparecer com qualquer camisa do Volta Redonda ou qualquer camisa nas cores amarelo e preto no ato da compra, vai pagar meia entrada.