Voltaço estreia na Série C no próximo dia 30

Volta Redonda – Na quarta-feira, dia 12, a Confederação Brasileira de futebol (CBF) divulgou a tabela confirmando as datas, horários e locais das primeiras rodadas da edição 2021 da Série C do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda estreia contra o Altos-PI, no dia 30 de maio, um domingo, às 15h (de Brasília), no estádio Felipão, em Altos, no Piauí.

Na segunda rodada, o Voltaço fará a sua estreia em casa. O tricolor irá receber o Manaus, no dia 06 de junho, às 16h. Já a terceira partida, contra o Botafogo-PB, acontece no dia 13 de junho, também às 16h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). Por fim, a quarta rodada será diante do Paysandu, no Estádio Curuzu, em Belém, no dia 19 de junho, às 17h.

Com relação ao regulamento, a série C deste ano seguirá o mesmo de 2020, com dois grupos de 10 equipes, em que os times de cada chave se enfrentam em turno e returno e os quatro melhores de cada lado passam para dois quadrangulares. Em seguida, os dois melhores de cada grupo avançam para a Série B. Já o título da terceira divisão será disputado pelos dois líderes, em duas partidas.

Os grupos já haviam sido definidos anteriormente, com isso o Volta Redonda está no A, junto com Altos-PI, Manaus-AM, Botafogo-PB, Paysandu-PA, Ferroviário-CE, Floresta-CE, Jacuipense-BA, Santa Cruz-PE e o Tombense-MG.