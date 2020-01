Voltaço estreia no Estadual diante do Botafogo

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 19:47 horas

Confronto será neste sábado, dia 18, às 18h, no Raulino de Oliveira

Volta Redonda – A bola vai rolar para o Campeonato Carioca 2020! Após dois meses de pré-temporada, o Volta Redonda estreia no Estadual neste sábado, dia 18, às 18h, no Raulino de Oliveira, diante do Botafogo. Para sair de campo com os três pontos, o Esquadrão de Aço quer fazer valer o fator casa, assim como no ano passado, quando venceu por 1 a 0.

– Estamos chegamos para esta estreia em um nível muito bom de preparação. Sabemos que, independentemente de quais jogadores o Botafogo colocar em campo, será uma partida muito difícil. Porém, vamos jogar em casa, diante do nosso torcedor, sabemos da importância de vencer os jogos em casa e vamos buscar estes três pontos para iniciar a campanha com o pé direito – destacou o comandante tricolor Luizinho Vieira.

Além de manter a base do time titular da temporada passada, o Volta Redonda contratou oito reforços para o Estadual. São eles: os zagueiros William Mineiro e Luan; os laterais Oliveira e Maicon; o volante Marquinho; o meia Bernardo; e os atacantes Pedrinho e João Vitor. O plantel tricolor também foi reforçado com os pratas da casa. Ao todo, são 14 Garotos de Aço fazendo parte da equipe profissional.

– A nossa pré-temporada termina de forma muito satisfatória. Conseguimos realizar um trabalho intenso em todas as áreas, principalmente na semana que ficamos em Vassouras, quando aproveitamos para intensificar a preparação e unir ainda mais o nosso grupo. Convido o torcedor do Volta Redonda a comparecer ao Raulino de Oliveira e apoiar a nossa equipe em busca da vitória. O apoio de vocês faz a diferença – convocou.

Ingressos

Os ingressos para a partida entre Volta Redonda e Botafogo estão sendo vendidos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para a arquibancada; e R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) para as cadeiras especiais.

O torcedor pode comprar, de forma antecipada, nos seguintes postos de venda:

– Supermercado Empório Brasil

– Av. Sávio Cota de Almeida Gama, 1935 – Bairro Retiro

– Rede de Loterias do Meia-Meia de Volta Redonda

Unidade 1 – Av Lucas Evangelista nº 160 – Bairro Aterrado

Unidade 2 – Av Antônio de Almeida, 1052 – Bairro Retiro

Unidade 3 – Avenida Quatro, nº 189 – Bairro Vila Rica

– Bilheterias do Estádio Raulino de Oliveira, a partir das 16h deste sábado (18)