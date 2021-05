Voltaço fará jogo-treino contra o America-RJ

Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 22:52 horas

Volta Redonda – A 15 dias da sua estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, o Voltaço confirmou nesta segunda-feira que fará um jogo-treino contra o America-RJ. A partida será no sábado, dia 22, na parte da manhã, no estádio Giulite Coutinho.

O comandante Neto Colucci falou da importância desta atividade, que, além de dar ritmo de jogo para todos os jogadores do elenco, será uma oportunidade para colocar em prática alguns conceitos trabalhados para a competição nacional.

– Iniciando mais uma semana forte, de choque, aumentando a parte de trabalho físico, mas também com bastante ênfase na parte tática, aproveitando para corrigir erros que tivemos no Carioca e também evoluir a equipe com alguns conceitos táticos. Vamos terminar a semana com um jogo-treino diante do America, onde conseguiremos testar alguns conceitos e estratégias que estamos planejando já para o nosso jogo de estreia na Série C. Esperamos que seja uma boa partida e que a nossa equipe consiga se portar bem diante de um adversário que está em atividade, o que é muito importante – destacou.

A estreia do Esquadrão de Aço na Série C será diante do Altos-PI, no dia 30, às 15h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI.