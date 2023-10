Aos 20 do segundo tempo, Hugo, que havia acabado de entrar, ampliou para o Voltaço, fazendo 2 a 0 no Almeidão.

Aos quatro minutos do primeiro tempo, Samuel Granada, de cabeça, tinha marcado para o Voltaço, fazendo 1 a 0.

Aos sete minutos, em novo lance na área do Bofaogo-PB, o árbitro marca pênalti para o Volta Redonda. O juiz avalia o lance com o VAR e conclui que houve simulação por parte de Robinho, que foi punido com cartão amalrelo.