Voltaço faz promoção de ingressos para partida contra o Macaé

Torcedor que for ao jogo terá desconto no ingresso de Voltaço x Vasco

Volta Redonda – A Taça Rio irá começar e o Volta Redonda quer fazer o fator casa ser a sua principal arma, assim como no primeiro turno, quando teve 100% de aproveitamento diante do seu torcedor. Por isso, a diretoria tricolor preparou uma promoção de ingresso para as duas primeiras partida da equipe no Raulino de Oliveira.

Para o duelo contra o Macaé, marcado para sexta-feira, dia 28, às 19h, os ingressos serão vendidos a preço único de R$10. O torcedor que for ao jogo, ganhará desconto de R$ 10 na compra do ingresso do confronto entre Volta Redonda e Vasco, marcado para o próximo domingo, dia 8, às 16h, também no Raulino de Oliveira.

– Com esta promoção, o ingresso para a partida contra o Macaé irá sair de graça. É uma forma que pensamos para incentivar os torcedores a comparecem ao Raulino nestas duas partidas. Na Taça Guanabara, o nosso fator casa foi primordial para alcançarmos a vaga na semifinal e precisamos manter isso. Convido a todos para irem e jogar com o time nestes dois jogos que são muito importantes na briga pela classificação – convocou o presidente do Esquadrão de Aço Flávio Horta.

Os ingressos antecipados estarão nos postos de venda a partir desta quinta-feira, dia 27.

Confira os locais:



Supermercado Empório Brasil

• Avenida Sávio Cota de Almeida Gama, nº 1935, bairro Retiro

Rede de Loterias do Meia-Meia de Volta Redonda

• Avenida Lucas Evangelista nº 16, bairro Aterrado

• Avenida Antônio de Almeida, nº 1052, bairro Retiro

• Avenida Quatro, nº 189, bairro Vila Rica

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– Apenas no dia do jogo, a partir das 17h.