Voltaço faz promoção de ingressos para semifinal da Copa Rio: Todo mundo paga R$ 10

Matéria publicada em 3 de outubro de 2022, 19:11 horas

Esquadrão de Aço enfrenta o Americano nesta quarta-feira, dia 5, às 19h, no Raulino de Oliveira e precisa de uma vitória para avançar à decisão

Volta Redonda- O Volta Redonda quer contar com o apoio da sua torcida para vencer o Americano nesta quarta-feira, dia 5, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira, carimbando a sua classificação para a decisão da Copa Rio 2022. A diretoria tricolor fez uma promoção de ingresso e todo mundo que for ao estádio pagará R$ 10 (meia-entrada).

A venda de ingressos teve início nesta segunda-feira, dia 3, nos seguintes pontos de venda:

Drogarias Povão

Bairros: Amaral Peixoto e Vila Santa Cecília

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– apenas na quarta-feira, dia 5, a partir das 16h.

Gratuidades

As gratuidades serão distribuídas nesta quarta-feira, dia 5, a partir das 16h, nas bilheterias do estádio Raulino de Oliveira.

Reapresentação

Após folga no domingo, o elenco do Volta Redonda se reapresentou nesta segunda-feira, dia 3, iniciando a preparação para enfrentar o Americano pela segunda partida da semifinal da Copa Rio 2022.

Os jogadores que jogaram mais de 60 minutos, fizeram um trabalho de recovery na sede do clube, já os demais atletas foram para o CT Oscar Cardoso para um treinamento técnico e tático. O elenco volta a treinar na manhã desta terça-feira, dia 4, fazendo o último apronto antes do jogo.

O primeiro confronto terminou empatado em 1 a 1 e o Esquadrão de Aço precisa de uma vitória simples para avançar. Caso termine empatado novamente, a vaga para a final será decidida nos pênaltis.