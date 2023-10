Voltaço faz último treino antes de encarar o Paysandu

Volta Redonda – O elenco do Volta Redonda fez o seu penúltimo treino preparatório para o jogo contra o Paysandu, na manhã desta quinta-feira (5), no estádio Raulino de Oliveira. Neste sábado (7), às 18h, no Raulino, o Esquadrão de Aço recebe a equipe paraense, pela 6ª rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro Série C.

Os atletas começaram a atividade com um aquecimento no gramado. Em seguida, o grupo participou de um treino tático e, na sequência, o técnico Rogério Corrêa organizou um coletivo para ajustar a equipe. Nesta sexta-feira (6), o Tricolor de Aço encerra a preparação para a partida que pode definir o acesso à Série B ou a permanência na terceira divisão nacional.

INGRESSOS

Os ingressos já estão disponíveis nos pontos de venda antecipada. O torcedor que comparecer no ato da compra com uma camisa do Voltaço ou qualquer blusa nas cores amarela e preta, vai pagar meia-entrada no valor de R$20,00 (vinte reais).

Pontos de venda antecipada:

– Loteria Meia-Meia (Aterrado)

– Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

– Empório Brasil (Retiro)

No sábado (7), os ingressos serão comercializados nas bilheterias do Raulino de Oliveira a partir das 14h.

Setor Azul: Volta Redonda

Setor Laranja: Paysandu

Setor Verde: gratuidade