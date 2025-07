Voltaço finaliza preparação para duelo com Athletico-PR

Volta Redonda – O Voltaço finalizou, nesta sexta-feira (18), no Estádio Raulino de Oliveira, sua preparação para o jogo contra o Athletico Paranaense. A partida, válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acontecerá no sábado (19), às 20h30, no Raulino.

Na atividade desta sexta, o técnico Rogério Corrêa comandou um treinamento tático, no qual foram definidos os últimos detalhes da equipe para o duelo contra o time paranaense. O lateral-direito Jhonny elogiou a equipe adversária e afirmou que o Esquadrão de Aço está pronto para fazer uma boa partida em casa.

“Será um jogo muito difícil, o Athletico tem uma bela equipe, mas estamos preparados para colocar em prática tudo o que treinamos nesta semana, fazer um bom jogo e conquistar a vitória aqui na nossa casa”, afirmou o jogador, que também convidou a torcida para comparecer ao estádio e apoiar o time.

“Convido nossos torcedores a comparecerem ao Raulino e nos apoiarem nesta importante partida “, completou o lateral do Voltaço.

A partida terá transmissão ao vivo do DIÁRIO DO VALE, em áudio, pelo YouTube e pelo Facebook. A live será aberta às 20h20, com narração de Oscar Nora e comentários e reportagens de Leonardo Dantas.

Ingressos

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos pelo site www.ticketvrx.com.br/voltacofc ou nas bilheterias do estádio, no sábado, entre 18h30 e o intervalo do confronto.

Setor Azul: Volta Redonda

Setor Laranja: Athletico-PR

Valores

Torcedores que estiverem vestindo camisas nas cores amarela ou preta terão direito a pagar o valor de meia-entrada.

Arquibancada: R$ 25 (meia) / R$ 50 (inteira)

Cadeiras: R$ 30 (meia) / R$ 60 (inteira)