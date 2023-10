Voltaço finaliza preparação para encarar o Paysandu

Volta Redonda – O Voltaço encerrou na manhã desta sexta-feira (6), no estádio Raulino de Oliveira, a sua preparação para a partida decisiva que fará contra o Paysandu, na tarde deste sábado (7), às 18h, que vale o acesso à Série B de 2024. Sem atletas suspensos, o técnico Rogério Corrêa terá força máxima para tentar colocar o Voltaço na segunda divisão nacional após 25 anos.

Para conquistar o acesso, o Volta Redonda precisa vencer o Paysandu por dois gols de diferença. Em caso de vitória por 1 gol de diferença, o Tricolor de Aço precisará de uma vitória do Botafogo-PB sobre o Amazonas.

INFORMATIVO

– Série C do Campeonato Brasileiro – Quadrangular Final – 6ª rodada

– 07/10 (sábado)

– Volta Redonda x Paysandu

– 18h

– Estádio Raulino de Oliveira

– Departamento Médico: Daniel Felipe, zagueiro, se recupera de uma cirurgia no joelho.

– Suspensos: ninguém.

– Cartões Amarelos: Marquinhos (2), Júlio César (2), Raphinha (2), Paulinho (1), Douglas Skilo (1), Avelino (1), Ricardo Sena (1), Hugo Borges (1) e Robinho (1).

– Retorno: os zagueiros Marcão e Matheus Santos, e o atacante Douglas Skilo, voltam de suspensão e ficam à disposição do técnico Rogério Corrêa.

– Retrospecto: Volta Redonda e Paysandu já se enfrentaram sete vezes na história. Uma vitória para cada equipe e cinco empates. Todos os jogos foram pela Série C.

– Campanha na Série C: 24 jogos – 12 vitórias – 04 empates – 08 derrotas – 38 gols marcados – 26 gols sofridos

– Artilheiros: Ítalo (11), Douglas Skilo (6), Samuel Granada (6), Marquinhos (4), Caio Vitor (3), Henrique Silva (2), Júlio César (1), Matheus Santos (1), Wandson (1), Paulinho (1), Robinho (1) e Hugo Borges.

INGRESSOS

Os ingressos estarão à venda nas bilheterias do Raulino de Oliveira a partir das 14h deste sábado, dia 07. Torcedor do Volta Redonda que comparecer com a camisa do clube, ou qualquer camisa amarela e preta no ato da compra, paga meia-entrada no valor de R$20,00.

– Setor Azul: Volta Redonda

– Setor Laranja: Paysandu

– Setor Verde: Gratuidade