Voltaço frustra a torcida e perde em casa para o Amazonas

Numa noite em que o time esteve irreconhecível, o Volta Redonda perdeu para o Amazonas, em casa, por 2 a 0, na noite deste sábado. O jogo foi válido pela quarta rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Sassá e Gustavo Ermel marcaram para os amazonenses. O jogo registrou um público de pouco mais de 3 mil pessoas. Ainda no decorrer da partida, um grupo da Torcida Jovem do Voltaço protestou e tentou invadir o camarote do presidente Flávio Horta, mas foi contido.

Com o resultado, o Voltaço caiu para a terceira posição no Grupo C, com 4 pontos. Com a vitória, o Amazonas entrou na briga e ficou na segunda posição, com 6 pontos. O Paysandu é o líder, com 10 pontos, após vencer por 3 a 2, nesta tarde, o Botafogo (PB), que está na lantera, com 3 pontos.

O Voltaço volta a campo no próximo sábado, dia 30, às 19h, contra o Botafogo (PB), em João Pessoa. Mas o time não depende mais de si para se classificar e obter o acesso à Série B. Além de vencer os dois jogos que faltam, o Esquadrão de Aço precisa torcer por tropeços dos adversários que estão frente da tabela.

