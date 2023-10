Voltaço ganha fora de casa e decide vaga na série B na última rodada

Volta Redonda – A vitória sobre o Botafogo-PB por 2 a 1, no Almeidão, recolocou o Voltaço entre os times que podem sonhar com o acesso à Série B no ano que vem. Os gols do Voltaço foram marcados por Samuel Granada, aos quatro minutos do segundo tempo, e por Hugo, aos 20. Já nos descontos, aos 51, Pipico diminuiu para o Botafogo-PB.

Com o resultado, o Voltaço chega à última rodada com sete pontos. A partida deste domingo (1) entre o Paysandu e o Amazonas, no Mangueirão, em Belém, vai definir o posicionamento no grupo do Voltaço.

O Paysandu é o líder do grupo, com 10 pontos, e não pode ser alcançado nesta rodada, já que seu adversário, o Amazonas, tem seis pontos. Se vencer, o time paraense chega à última rodada com lugar garantido na Série B e na decisão da Série C este ano.

A vitória do Papão deixaria o Voltaço precisando apenas de si mesmo na última rodada, pois o Tricolor de Aço iria a 10 pontos e não poderia ser alcançado nem pelo Amazonas nem pelo Botafogo-PB.

Uma vitória do Amazonas faria o Voltaço cair para a terceira posição, pois a Onça iria a nove pontos. Esse resultado faria o Voltaço ter um jogo de vida ou morte com o Paysandu na última rodada. Além de vencer, o Voltaço teria de torcer pela derrota do Amazonas contra o já eliminado Botafogo-PB.

Um empate entre Amazonas e Botafogo-PB deixaria a Onça com a mesma quantidade de pontos do Voltaço, mas na frente do time de Volta Redonda por saldo de gols. Neste caso, o Voltaço precisaria ganhar do Paysandu e torcer para o Amazonas não vencer o Botafogo-PB ou para que vença por um placar que lhe saldo de gols menor do que o do Voltaço.

Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB

Comemoração sem camisa rendeu cartão para Hugo