Voltaço goleia Atlético-CE no Raulino

Matéria publicada em 30 de abril de 2022, 20:52 horas

Volta Redonda – Com gols de Marcos Júnior, Igor Bolt, Rafhael Lucas e MV, o Volta Redonda goleou o Atlético-CE por 4 a 0 está na liderança provisória da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado recoloca o time de Volta Redonda, que tem agora sete pontos, na briga pelas primeiras posições da tabela. O time do Ceará perdeu a quarta partida seguida e permanece na lanterna, com zero ponto.

A competição está acirrada: nos demais jogos deste sábado, o Vitória venceu a primeira na competição, contra o Manaus, e está com três pontos; já o time amazonense está com os mesmos sete pontos do Voltaço; o Paysandu empatou com o Ypíranga: o primeiro ficou com seis pontos e o segundo, com 5. O Campinense empatou com o Aparecidense, e está com os mesmos sete pontos do Voltaço. Já seu adversário chegou aos quatro pontos com o resultado.

O Botafogo da Paraíba joga no domingo (01) com o Ferroviário e pode chegar a 9, enquanto seu adversário, se vencer, chega aos seis pontos. O Botafogo-SP joga com o Floresta neste domingo. Se o Botafogo paulista vencer, chega aos dez pontos; já o Floresta consegue a mesma pontuação em caso de vitória. O Figueirense, que joga com o Mirassol, também domingo, pode atingir oito pontos, enquanto seu adversário vai a dez pontos, caso ganhe.

O São José, que joga também no domingo com o Brasil de Pelotas, pode igualar os sete pontos do Voltaço; já seu adversário chega a 5, caso vença. O Remo, que enfrenta o Confiança, também neste domingo, pode igualar os sete pontos do Voltaço, enquanto seu adversário chega a quatro pontos caso vença.

O Ferroviário, que joga com o Botafogo da Paraíba na segunda (02), chega aos seis pontos, se vencer. Seu adversário vai a nove em caso de vitória.

Na quarta (04), o Altos, que está com zero ponto, enfrenta o ABC, indo para três pontos em caso de vitória; já seu adversário tem sete e pode chegar a 10.

Próximas partidas

O próximo desafio do Esquadrão de Aço será diante do Friburguense pela primeira rodada da Série A2 do Campeonato Carioca, em partida marcada para quarta-feira, dia 4, às 15h, no estádio Eduardo Guinle.

Já pela Série C, o Esquadrão de Aço volta a campo no domingo, dia 8, às 17h, para enfrentar o ABC no Frasqueirão.

O jogo

O primeiro tempo foi de ataque contra a defesa, com o Esquadrão de Aço encurralando o adversário no seu campo. Pressão que não demorou a dar resultado.

Aos 18 minutos, após boa triangulação no ataque, Wellington Silva cruzou para Pedrinho, que cabeceou para grande defesa de Carlão, mas, no rebote, Marcos Júnior mandou para o fundo das redes, abrindo o placar no Raulino de Oliveira.

O Voltaço seguiu absoluto na partida e ampliou a vantagem aos 33 minutos. Igor Bolt deu um chapéu no adversário, foi carregando e bateu da entrada da área para marcar o segundo.

Na volta do intervalo, o Atlético-CE ensaiou uma pressão para buscar o seu primeiro gol no jogo, porém não conseguia assustar o goleiro Dida. Já o Voltaço seguia criando as melhores chances e chegou ao terceiro aos 36 minutos. Danrley foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Rafhael Lucas foi para a cobrança e ampliou a vantagem tricolor.

O quarto gol do Volta Redonda saiu aos 43 minutos. Mauro Gabriel deu lindo passe para MV bater cruzado e fechar a goleada tricolor.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro Série C – 4° rodada

Volta Redonda 4×0 Atlético-CE

(30/04/22 – estádio Raulino de Oliveira – 15h)

Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Iran, Thomas Kayck e Luiz Paulo; Bruno Barra (Bruno Gallo), Marcos Júnior (Mauro Gabriel) e Igor Bolt (Danrley); Wendson (MV), Pedrinho (Natan) e Rafhael Lucas. Técnico: Rogério Corrêa.

Gols: Marcos Júnior, Igor Bolt, Rafhael Lucas e MV

Cartão amarelo: Thomas Kayck

Público presente: 528 (428 pagante)