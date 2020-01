Voltaço goleia por 4 a 0 o Porto Real em jogo-treino

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2020, 18:49 horas

Volta Redonda – Seguindo a preparação para a estreia no Campeonato Carioca, o Volta Redonda goleou por 4 a 0 o Porto Real neste sábado, dia 4, em jogo-treino disputado no Raulino de Oliveira. Bruno Barra, João Vitor, duas vezes, e Pedrinho marcaram para o Esquadrão de Aço.

Agora, o Voltaço se prepara para viajar para Vassouras-RJ, onde fará uma semana de treinamentos na fazenda Carvalheira, ficando de domingo, dia 5, até sexta-feira, dia 10.

-A pré-temporada está em um ritmo satisfatório, ainda com um poder de crescimento muito grande da equipe. É muito importante você iniciar a competição tendo uma margem para poder crescer ao longo do campeonato. Teremos uma semana muito importante pela frente lá em Vassouras, onde ficaremos, literalmente, juntos o tempo todo. Com isso, além do trabalho das quatro linhas, teremos a gestão pessoal de poder construir uma equipe que possa ter um único pensamento em relação ao ano de 2020 – destacou o comandante Luizinho Vieira.

A estreia do Volta Redonda no Campeonato Carioca será diante do Botafogo, no Raulino de Oliveira. A Fferj ainda não definiu a data do confronto, que deverá ser dia 18 ou 19 de janeiro.