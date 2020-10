Voltaço goleia Vasco pela Taça Rio sub-20

Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 18:52 horas

Rio de Janeiro – O Volta Redonda goleou o Vasco por 4 a 1 na tarde desta terça-feira, dia 20, em partida válida pela Taça Rio sub-20. Ferreirinha, Guilherme Eulálio, Léo Melo e Gabriel Tavares marcaram os gols da vitória do Esquadrão de Aço sobre o campeão do primeiro turno da competição.

Na próxima rodada, os Garotos de Aço recebem o Resende, sábado, dia 24, às 15h, novamente no CT Carvalheira.

O jogo

Em uma primeira etapa equilibrada, a partida ficou muito disputada no meio-campo e com poucas chances de gol. Melhor para os visitantes que aproveitaram a que tiveram e terminaram o primeiro tempo vencendo por 1 a 0.

Na segunda etapa, o Volta Redonda voltou pressionando o adversário e empatou a partida aos seis minutos, com Ferreirinha.

Os Garotos de Aço seguiram sufucando o Vasco e não demorou a virar o jogo. Aos 21 minutos, Guilherminho fez grande jogada e foi derrubado na área. Pênalti que Guilherme Eulálio converteu, colocando o Esquadrão de Aço na frente do placar.

O Voltaço seguiu comandando o jogo e, quatro minutos depois, o camisa 8 tricolor foi de autor do gol da virada a garçom do terceiro gol. Guilherme Eulálio encontrou Léo Melo que, como bom artilheiro, mandou para o fundo das redes, ampliando a vantagem.

A pressão continuou e, aos 28 minutos, o zagueiro Tavares, após escanteio cobrado por Vitinho, marcou o quarto do Volta Redonda, dando números finais ao jogo.

Ficha técnica

Campeonato Carioca sub-20 – 2ª rodada da Taça Rio

Volta Redonda 4×1 Vasco

(20/10/2020 – CT Carvalheira- 15h)

Volta Redonda: Luís Fernando; Valter, Davison, Gabriel Tavares e BR; Josias, Guilherme Eulálio e Victor (VT); Ferreirinha, Borsato e Léo Melo. Técnico: Marco Aurélio.