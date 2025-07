Voltaço inicia preparação para duelo contra o Cuiabá

Volta Redonda – O elenco do Voltaço se reapresentou nesta terça-feira (29), no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, onde iniciou as atividades focadas no jogo contra o Cuiabá. A partida, válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, acontecerá na próxima segunda-feira (4), às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT.

Durante o treinamento desta terça-feira, os jogadores que atuaram por mais de 60 minutos contra o Vila Nova realizaram trabalhos de recuperação e depois estiveram no campo do CT onde participaram de atividades em menor volume. Já os atletas que estiveram em campo por menos tempo, ou que não enfrentaram o time goiano, participaram de um treinamento no campo, sob o comando da comissão técnica.

O meio-campista PK, falou sobre o fato do time ter conseguido deixar a zona de rebaixamento na última rodada e afirmou que o elenco esta focado em realizar um bom segundo turno.

“Vemos este momento como mais tranquilidade, porque não é fácil estar na zona de rebaixamento e ninguém quer estar lá. Sabemos que temos que fazer mais para continuar se mantendo fora da zona de rebaixamento. Temos que seguir focados e começar o segundo turno de uma forma diferente, com bons resultados e dando aquele apoio moral e individual para que possamos alcançar os nossos objetivos e o grande feito que é permanecer na Série B”, disse o camisa 10 do Esquadrão de Aço.

Apresentação dos novos reforços

Na tarde de quarta-feira (30), o clube realizará, na sua sede em Volta Redonda, uma coletiva de imprensa que terá a participação do gerente de futebol, Zada, e dos novos reforços para a sequência da temporada que são: o atacante Kayke Moreno, o meio-campista Lautaro Beleggia, o zagueiro Lyncon e o goleiro Jefferson Paulino.