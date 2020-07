Voltaço inicia seletiva para formar equipe de E-sports

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 00:13 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda FC tem uma novidade para os amantes e praticantes dos esportes eletrônicos. O Esquadrão de Aço está lançando uma seletiva para escolher as equipes que irão representar o clube nos seguintes jogos online: FIFA 2020 e PES 2020 (PS4, XBOX ou PC); League of Legends; e Free Fire.

Os atletas ou equipes interessadas devem entrar em contato através das redes sociais ou pelo e-mail (marketing@voltaco.com.br). Vale destacar que a seletiva será aberta para todos, porém, a prioridade do Voltaço é que a equipe seja formada por atletas de Volta Redonda ou da região Sul Fluminense.

– Estamos atendendo aos diversos pedidos que recebemos diariamente em nossas redes sociais. O E-sports é um mercado que vem crescendo muito, diversos clubes também estão montando equipes, e o Volta Redonda não poderia deixar de entrar neste mundo online também. Pensamos na seletiva, porque deixa a escolha mais democrática e também a nossa ideia é que toda a equipe, ou a grande maioria dos jogadores, seja de Volta Redonda e da região Sul Fluminense, mostrando que aqui também temos grandes atletas – destacou o presidente Flávio Horta.