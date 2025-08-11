Voltaço inicia semana de treinamentos

Volta Redonda – O elenco do Voltaço iniciou nesta segunda-feira (12) sua semana de treinamentos no Centro de Treinamento Oscar Cardoso, no bairro Aero Clube, em Volta Redonda. As práticas foram focadas na partida contra o CRB, válida pela 22ª todada da Série B do Campeonato Brasileiro, que acontece na próxima segunda-feira (18), no Estádio Raulino de Oliveira.

Os treino foi realizado em campo reduzido, comandado pelo técnico Rogério Corrêa. O atacante João Pedro, recém-chegado ao Esquadrão de Aço e que fez sua estreia no sábado, na partida contra o Novorizontino, falou sobre as primeiras impressões após vestir a camisa do clube pela primeira vez.

“Estou muito feliz por ter feito minha estreia. Sabia das dificuldades do jogo. O professor Rogério me deu a oportunidade de entrar no decorrer da partida, no segundo tempo. Me senti bem, acho que o time fez um bom jogo, tivemos algumas chances de marcar, e o empate acabou sendo um bom resultado, mas merecíamos a vitória pelas oportunidades que criamos. Estou orgulhoso de ter estreado bem e vamos competir até o final”, contou o atacante.

Ele também falou sobre a importância de conquistar um bom resultado no próximo jogo da equipe em casa, diante do CRB.

“Ficar perto da zona de rebaixamento não é bom para nós, e sabemos da capacidade da nossa equipe de brigar por melhores posições na tabela. O próximo jogo será um confronto bem difícil. O CRB tem uma equipe muito qualificada, mas vamos trabalhar nesta semana para que possamos chegar bem ao jogo e sair com a vitória, que será muito importante”, disse João Pedro.

Sub-20 também retorna aos treinamentos

A equipe Sub-20 do Esquadrão de Aço, comandada pelo técnico Neto Colucci, também iniciou, nesta segunda-feira (11), sua semana de treinamentos.

O time vem de um empate por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, em Saquarema, e no próximo sábado (16), terá pela frente a Portuguesa (RJ), na casa do adversário, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca da categoria.