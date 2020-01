Voltaço inicia venda de ingressos para partida diante do Botafogo no Raulino

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 10:31 horas



Volta Redonda – O Volta Redonda iniciou nesta quarta-feira, dia 15, a venda de ingresso para a sua estreia no Campeonato Carioca 2020 diante do Botafogo, em partida marcada para este sábado, dia 18, às 18h, no Raulino de Oliveira.

O preço das entradas serão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para a arquibancada; e R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) para as cadeiras especiais.

Sabemos que, assim como eu, os torcedores também estão com saudades de ver o Volta Redonda jogar no Raulino de Oliveira. E nada melhor do que acompanhar a estreia contra um grande time que é o Botafogo. Por isso, convido ao torcedor para que compareça ao estádio, apoie o time durante os 90 minutos, porque a sua torcida é muito importante para que possamos sair de campo com a vitória – convocou o presidente do Esquadrão de Aço Flávio Horta.

Os ingressos antecipados já estão disponíveis nos seguintes postos de venda

Supermercado Empório Brasil

– Av. Sávio Cota de Almeida Gama, 1935 – Bairro Retiro

Rede de Loterias do Meia-Meia de Volta Redonda

Unidade 1 – Av Lucas Evangelista nº 160 – Bairro Aterrado

Unidade 2 – Av Antônio de Almeida, 1052 – Bairro Retiro

Unidade 3 – Avenida Quatro, nº 189 – Bairro Vila Rica

Bilheterias do Estádio Raulino de Oliveira

Apenas no dia da partida, a partir das 16h.

Gratuidades

Já sobre as gratuidades, elas deverão ser retiradas na véspera da partida, sexta-feira, dia 17, a partir das 8h30, na bilheteria do setor azul do estádio Raulino de Oliveira.

De acordo com a Lei Nº 3150/2014, fica regulamentado o acesso gratuito às atividades desportivas, realizadas em estádios e ginásios localizados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, aos seguintes beneficiários.

– Menores de 12 anos de idade, acompanhados do responsável legal;

– Maiores de 65 anos de idade;

-Pessoas portadoras de necessidades especiais.