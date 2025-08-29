sexta-feira, 29 agosto 2025
Voltaço intensifica preparação para duelo contra o Athletic no Raulino

Equipe realizou treino técnico e físico para confronto da 24ª rodada da Série B

by adrielly ribeiro

Volta Redonda – O Voltaço segue firme na preparação para o reencontro com o Athletic, marcado para domingo (31), pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Raulino de Oliveira. O confronto é visto como decisivo para a sequência da equipe na competição.

Nesta quinta-feira (28), no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, os jogadores participaram de atividades na academia e, em seguida, foram ao campo para um treino técnico-tático, ajustando os detalhes para o confronto contra o time mineiro.

O técnico Rogério Corrêa elogiou a equipe de São João del-Rei e falou sobre a expectativa para a partida do próximo domingo.

“Será um jogo muito difícil. O Athletic tem uma equipe muito qualificada, principalmente quando joga fora de casa. Possui uma transição ofensiva muito forte, com velocidade pelas laterais, um ataque muito vertical e que sempre causa problemas aos adversários.

Teremos que ter bastante atenção e vamos buscar de todas as formas a vitória dentro de casa para podermos sair dessa zona incômoda na qual estamos”, disse o comandante do Voltaço.

Voltaço guarda boas lembranças do duelo com o Athletic no Raulino

O Voltaço mantém boas recordações da última vez em que enfrentou o Athletic no estádio Raulino de Oliveira. No dia 12 de outubro de 2024, pelo jogo de ida da final da Série C do Campeonato Brasileiro, o time venceu o adversário mineiro por 1 a 0, com gol do atacante Heliardo.

O técnico Rogério comentou sobre a partida e reforçou a importância de a equipe conquistar mais um resultado positivo jogando em casa.

“Foi o jogo em que conseguimos a vitória na partida de ida da final da Série C, por 1 a 0, e tivemos chances de fazer mais gols. O estádio estava lotado, com a torcida nos apoiando. São boas lembranças e boas energias. Obviamente, isso não entra em campo, mas quem sabe possamos ter o prazer de vencê-los novamente em nossa casa, porque para nós será muito importante”, destacou o técnico.

