Voltaço joga mal, perde para o Cuiabá e retorna ao Z4 da Série B

Cuiabá – O Voltaço perdeu para o Cuiabá por 2 a 0, nesta segunda-feira (4), na Arena Pantanal, em Mato Grosso, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão. Depois de fechar o primeiro turno fora da zona de rebaixamento, o Volta Redonda retornou ao Z4 com o tropeço fora de casa. A derrota manteve o jejum: em 11 jogos fora de casa na Segundona, o time não venceu nenhum.

Sem Sanchez, suspenso, o técnico Rogério Corrêa manteve o esquema com dois zagueiros e quatro homens no meio-campo, o mesmo usado na vitória sobre o Vila Nova. Mas, desta vez, não funcionou. O Cuiabá dominou as ações ofensivas, mesmo sem imprimir um ritmo forte. E o primeiro gol saiu aos 17 minutos. Em um erro de saída de bola, os donos da casa avançaram em velocidade e Raí cometeu pênalti em Jader. Alison Safira cobrou, Jean Drosny acertou o canto, mas não defendeu. Em vantagem, o Cuiabá teve controle da posse de bola. O Voltaço teve apenas uma finalização na direção do gol, sem levar perigo ao goleiro Guilherme Nogueira.

O segundo tempo teve uma dinâmica semelhante. Apesar das três substituições ainda no intervalo, a equipe comandada por Rogério Corrêa teve dificuldades na criação. O Cuiabá foi mais perigoso, principalmente com Alejandro Martínez. Em duas oportunidades, ele obrigou Jean Drosny a fazer grandes defesas. Em outra, o atacante argentino aproveitou um passe em profundidade e tocou na saída do goleiro, ampliando o placar para 2 a 0, aos 13 minutos. Sem poder de reação, o tricolor de aço se abateu em campo e passou em branco mais uma vez.

O resultado deixa o Volta Redonda na zona de rebaixamento da Série B, em 17º lugar, com 21 pontos. O próximo compromisso será no sábado (9), às 20h30, no Estádio Raulino de Oliveira, contra o Novorizontino, terceiro colocado da competição.