Voltaço lança novo programa de sócio-torcedor

Matéria publicada em 29 de junho de 2021, 21:24 horas

Volta Redonda – O Voltaço lançou nesta terça-feira, dia 29, o seu novo programa de sócio-torcedor, idealizado em parceria com o Grupo DataClick. Totalmente repaginado, o projeto conta com planos a partir de R$ 19,90, com direito a acesso a um clube de vantagens com descontos em mais de 200 parceiros, incluindo lojas nacionais e locais, além de descontos em produtos oficiais e em ingressos para as partidas que o Esquadrão de Aço for o mandante.

Para conferir todas as vantagens do novo programa, basta acessar o site www.eusouvoltaco.com.br. Lembrando que os torcedores que realizaram o pré-cadastro durante o mês de junho, terão 25% de desconto na mensalidade do plano anual.

– Estamos muito felizes em conseguir lançar este novo programa de sócio-torcedor. É um projeto que queríamos muito resgatar e esperamos que a família Voltaço abrace a ideia, porque, com certeza, é muito importante para o clube ter esta adesão em massa da torcida. Pensamos em valores acessíveis, somado a muitas vantagens, como um clube de descontos em mais de 200 parceiros locais e nacionais. Contamos com o seu apoio, porque juntos podemos fazer um Esquadrão de Aço muito mais forte – destacou o presidente do Voltaço Flávio Horta.

O CEO do Grupo DataClick, Mauro Cesar Pereira, também falou sobre o novo programa de sócio-torcedor e enalteceu a parceria com o Voltaço.

– Mesmo diante de um momento tão delicado que o Brasil atravessa, muito em virtude da pandemia, ainda nos deparamos com iniciativas que seguem nos motivando a investir todos os nossos esforços no futebol brasileiro. Desta forma, tudo que o Voltaço e toda a sua diretoria vem apresentando dentro e fora de campo nas últimas temporadas nos deixam confiantes na busca de bons resultados. Readequamos os planos e benefícios com muita atenção para todos os detalhes e acreditamos que a torcida vai abraçar o momento que o clube vive. Diretoria, time e torcida terão todos os motivos para escrever mais uma página dessa linda história do Esquadrão de Aço. Tenham a certeza que o Volta Redonda terá um programa de sócio-torcedor dos mais modernos que o mercado brasileiro pode oferecer em questões de versatilidade, tecnologia e entrega de novas experiências – afirmou.